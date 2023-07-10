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عدن - ياسمين التهامي - عاجل : إنقلاب مفاجئ في السعودية ضد نظام الكفيل بقيادة ولي العهد ! (تفاصيل)

أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في المملكة العربية السعودية عن إلغاء نظام الكفالة الذي كان يحظر على العمال الانتقال بين الشركات أو العمل لحسابهم الخاص دون موافقة كفيلهم الحالي، كما كان يمنعهم من السفر خارج المملكة دون موافقة من كفيلهم.

يعد هذا القرار خطوة هامة نحو تحسين بيئة العمل في المملكة وجعلها أكثر جاذبية للاستثمار والعمال على الحد سواء.

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يتوقع أن يساهم إلغاء نظام الكفالة في تشجيع المزيد من العمالة المهرة والموهوبة على العمل في المملكة، وتحسين الاقتصاد المحلي بشكل عام.

ويمثل هذا القرار إيمانًا قويًا من الحكومة السعودية بحقوق العمال وحريتهم في العمل والتنقل، وقد أثنى الخبراء على هذه الخطوة الهامة، مؤكدين أنها ستعزز بيئة العمل في المملكة وتحقق تحسينًا كبيرًا في حقوق العمال.