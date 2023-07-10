شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الذهب تعاود الإرتفاع في الأسواق السعودية وهذا هو في سعر الجرام اليوم والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أسعار الذهب تعاود الإرتفاع في الأسواق السعودية وهذا هو في سعر الجرام اليوم

أسعار الذهب، اليوم الاثنين 10 يوليو، حيث حققت ارتفاعًا هامشيًا، وسجل عيار 24 نحو 232.22 ريال، فيما سجل عيار 22 نحو 212.87 ريال. عيار 21 يُسجل 203.19 ريال بقية التفاصيل في الاسفل وسجل سعر الذهب عيار 21 نحو 203.19 ريال، وسعر الذهب عيار 18 نحو 174.16 ريال، وسعر الذهب عيار 14 نحو 135.46 ريال. أسعار الذهب اليوم في المملكة سعر جرام الذهب عيار 24 232.22 ريال سعر جرام الذهب عيار 22 212.87 ريال سعر جرام الذهب عيار 21 203.19 ريال سعر جرام الذهب عيار 18 174.16 ريال سعر جرام الذهب عيار 14 135.46 ريال اوقية الذهب تسجل 7.222.64 ريال وقد وبلغ سعر أوقية الذهب 7.222.64 ريال، داخل المملكة، فيما بلغ سعر السبيكة وزن كيلو الذهب نحو 232.216.70 ريال. أسعار الذهب أمس سعر جرام الذهب عيار 24 232.2 ريال سعر جرام الذهب عيار 22 212.85 ريال سعر جرام الذهب عيار 21 203.17 ريال سعر جرام الذهب عيار 18 174.15 ريال سعر جرام الذهب عيار 14 135.45 ريال

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