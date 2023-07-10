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عدن - ياسمين التهامي - الملك سلمان يسعد قلوب الشباب السعودي العاطل عن العمل بمفاجأة ستغير حياتهم للأبد.. "تفاصيل"

أظهرت نتائج مسح القوى العاملة للربع الأول 2023 الصادرة عن هيئة الإحصاء اليوم، ارتفاع معدل البطالة بين السعوديين إلى 8.5%، مقارنة بـ8 % بنهاية الربع الرابع 2022.

وقالت الهيئة إنه بناء على تقدير مسح القوى العاملة فقد بلغ معدل البطالة الإجمالي للسكان في سن العمل 5.1% في الربع الأول 2023 مقارنة بـ 4.8 % في الربع الرابع 2022.

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وأشارت الهيئة إلى أن معدل مشاركة السعوديات في سوق العمل بلغ 36 % في الربع الأول 2023.

وأظهرت البيانات انخفاض معدل المشتغلين إلى السكان السعوديين مقارنة بالربع الرابع 2022 لتصل إلى 48 % في الربع الأول 2023.