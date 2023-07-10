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عدن - ياسمين التهامي - "الصبحان" يوجه رسالة لجمهور الهلال السعودي بشأن "ميسي" .. ويعلق : ثقوا في ملك التوقعات!!

المرصد الرياضية : وجه "حسن الصبحان " الشهير بملك التوقعات، رسالة لجمهور نادي الهلال بشأن الأرجنتيني " ليونيل ميسي". وقال "الصبحان" في تغريدة عبر حسابه بموقع تويتر : " لا تقلق لن يبدأ الموسم إلا وميسي في الهلال .. ثقوا في ملك التوقعات العالمي الوحيد الذي يقاتل عن هالخبر ويغرد عنه .... سوف انتصر" بقية التفاصيل في الاسفل لاتقلق لن يبدا الموسم الا وميسي في الهلال .. ثقوا في ملك التوقعات العالمي الوحيد الذي يقاتل عن هالخبر ويغرد عنه .... سوف"

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