دعا لخفض التصعيد الاقتصادي فورا.. "غروندبرغ": قلقون إزاء التحركات والاستعراض العسكري للحوثيين باليمن

المنامة - ياسر ابراهيم - أعرب المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ، الإثنين، عن قله إزاء التحركات العسكرية لمليشيات الحوثي في عدد من المحافظات لاسيما بالقرب من محافظة مأرب بالإضافة إلى الاستعراض في إب.



وقال غروندبرغ في إحاطة أمام مجلس الأمن الدولي: "على الرغم من الانخفاض الملموس في القتال منذ بداية الهدنة، إلا أن الجبهات لم تصمت بعد. فقد وقعت اشتباكات مسلحة في الضالع وتعز والحديدة ومأرب وشبوة".



وأضاف،"يساورني القلق إزاء التقارير التي تفيد بوجود تحركات للقوات بما فيها تحركات بالقرب من مأرب إضافة إلى استعراض لمقاتلين في إب مؤخرًا."



وتابع: "تواصل الأطراف خوض معركة على جبهة أخرى ألا وهي الاقتصاد .. وكما يحدث دائمًا، فالمواطن اليمني هو من يدفع الثمن الأكبر للانقسامات الاقتصادية والتدهور الاقتصادي في البلاد."



وأشار غروندبرغ إلى أن "حرية الحركة لازالت تمثل تحديًا كبيرًا، فإغلاق الطرق نتيجة النزاع تجبر آلاف اليمنيين في كل يوم على طَرْقِ مسارات غير آمنة".



ودعا المبعوث الأممي إلى "الوقف الفوري للاستفزازات العسكرية والاتفاق على وقف شامل ومستدام لإطلاق النَّار على صعيد البلاد والاستعداد له."



وقال: "يتعين على الأطراف خفض التصعيد الاقتصادي فورًا ومعالجة الأولويات الاقتصادية ذات المديين القريب والبعيد وعليها أن تضمن انتظام دفع رواتب القطاع العام على المستوى الوطني".



وأضاف غروندبرغ، أن على الأطراف إحراز تقدم بشأن الاتفاق على مسار واضح لاستئناف العملية السياسية ما بين اليمنيين تحت رعاية الأمم المتحدة.



وتابع" إن العملية التي تضطلع فيها الأمم المتحدة بدور الوساطة هي عملية يملكها ويقودها اليمنيون وستتضمن وتعكس أولويات التعددية اليمنية. أن اليمنيين لديهم قدرات غنية للبناء عليها في أي مفاوضات سياسية."



