نقابة النقل الثقيل تهدد بالإضراب ووقف نشاط نقل البضائع من ميناء عدن

المنامة - ياسر ابراهيم - هدد رئيس نقابة النقل الثقيل في العاصمة المؤقتة عدن، الإثنين، بالإضراب ووقف نشاط نقل البضائع من ميناء عدن حال استمر اقتحام مقر النقابة.



جاء ذلك خلال وقفة احتجاجية نفذتها نقابة النقل الثقيل أمام بوابة ميناء الحاويات بالعاصمة المؤقتة عدن جنوبي اليمن.



ونددت الوقفة الاحتجاجية باقتحام القائم بأعمال رئيس هيئة النقل البري فارس شعفل، لمكتب نقابة النقل الثقيل والعبث بمحتوياته والسطو على ما فيه من وثائق وغيرها.



وطالبت الوقفة باستعادة مقر النقابة ووقف تجاوزات رئيس هيئة النقل البري الساعية لإنهاء دور نقابة النقل الثقيل في مخالفة للقوانين النافذة.



وسبق أن صدر حكم قضائي من المحكمة الإدارية بوقف تحصيل الجبايات غير المشروعة من قبل هيئة النقل البري مع إعطاء نقابة النقل الثقيل حق المطالبة بما تم تحصيله سابقا وفق الأطر القانونية.

