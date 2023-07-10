شكرا لقرائتكم خبر عن مذيعة سعودية تستضيف شاب في برنامجها ثم تعلن زواجها به ولكن ما حصل كان صادماً!! والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - مذيعة سعودية تستضيف شاب في برنامجها ثم تعلن زواجها به ولكن ما حصل كان صادماً!!

مذيعة إم بي سي تستضيف شاباً وسيماً في برنامجها ثم تعلن ارتباطها به ولكن ما حصل كان صادماً لها عرض برنامج “صباح الخير يا عرب”، عبر شاشة “أم بي سي”، تقريراً عن عقد قران ال مذيعة السعودية #غادة_مصلّي، وهي من فريق عمل البرنامج، التي صرّحت خلال اللقاء أنها تعرّفت إلى عريسها في “أم بي سي”، وأنهما بعد شهر واحد من تعارفهما عقدا قرانهما، وقدّمت شكرها للمحطة وللعاملين في البرنامج. غادة وبعد تصريحها أنها التقت بعريسها في “أم بي سي“، نشر عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو المقابلة التي أجرتها معه، خلال استضافته في “صباح الخير يا عرب” وهو يعمل مديراً للطيران، وانتشرت كثير من التعليقات الطريفة على الفيديو، أبرزها: “استضافته فتزوجها بقية التفاصيل في الاسفل

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