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عدن - ياسمين التهامي - شاهد.. أسراب هائلة من الجراد تهاجم نجران في السعودية

وثق مقطع فيديو هجوم أسراب هائلة من الجراد على منطقة نجران. وأظهر الفيديو المتداول على مواقع التواصل الاجتماعي أسراب الجراد تنتشر أعلى أراضي زراعية، بينما يوجد أحد الأشخاص يحاول الهروب من الجراد. بقية التفاصيل في الاسفل وأبان الفيديو الرجل وهو يركض وسط الأراضي الزراعية، ويمسك قطعة من القماش بيده يلوح بها يمنيا ويسارا فوق رأسه ليبعد الجراد عنه. https://t.co/CswyDJvSim

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