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عدن - ياسمين التهامي - سعودي يضع كاميرات تصوير في غرفة نومه .. وعند مشاهدة ما تم تسجيله اصيب بصدمة عمره

واقعة غريبة ومثيرة شهدتها منطقة النزهة، وهى اكتشاف مذيع لخيانة زوجته قدرا من خلال الكاميرات السرية التى ثبتها داخل غرفة النوم بغرض حل اللغز، والكشف عن اللص الذى يستولى على أمواله التى يضعها بالدولاب. جنكبدأت الواقعة عندما اكتشف المذيع "و.إ.س"، (34 عاما)، مذيع، تعرضه للعديد من وقائع السرقة، واختفاء الأموال التى يضعها بدولاب شقته، ولا يعرف من السارق، فقام بتركيب كاميرات مراقبة بغرفة النوم، وقام بإخفائها فى أماكن سرية، من أجل الكشف عن اللص الذى يستولى على أمواله.

وكانت المفاجأة له عندما قام بمشاهدة التسجيلات التى سجلتها الكاميرات، التى كان ينتظر أن يكتشف بها اللص الذى يقوم بسرقة أمواله باستمرار، ولكن المفاجأة أنه قام باكتشاف خيانة زوجته له، وكانت الكاميرات قامت بستجيل علاقة غير شرعية بين زوجته، وبين أحد الأشخاص. بقية التفاصيل في الاسفل وعلى الفور أسرع الزوج عقب مشاهدة التسجيلات، إلى قسم شرطة النزهة وقام بتحرير المحضر رقم 9688، ضد زوجته "س.ع.ع، وقام بتقدم الأسطوانة التى تحتوى على تسجيلات الكاميرا، وبالعرض على النيابة أمرت بطلب ضبط وإحضار الزوجة للتحقيق معها، وطلبت بإرفاق الأسطوانة بالأوراق.

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