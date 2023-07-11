عدن.. مؤسسة الكهرباء تعلن العودة التدريجية لمحطات التوليد الخاصة بعد تزويدها بالديزل المطابق للمواصفات

المنامة - ياسر ابراهيم - أعلنت المؤسسة العامة للكهرباء في العاصمة المؤقتة عدن، يوم الإثنين، العودة التدريجية لمحطات توليد الكهرباء الخاصة، بعد تزويدها بالديزل المطابق لمواصفات ومتطلبات التشغيل.

وطمأنت المؤسسة، المواطنين، بعد إعادة محطات التوليد الخاصة (الطاقة المشتراة) للخدمة، جراء تزويدها بوقود من مادة الديزل مطابق لمواصفات ومتطلبات التشغيل.

وأكد المكتب الإعلامي للمؤسسة، أنه "يجري حالياً إعادة برنامج التشغيل والانطفاء إلى ماكان عليه قبل توقف الطاقة المشتراه صباح الاحد".

وجددت المؤسسة تأكيدها، "أن خفض ساعات العجز "الانطفاء" قد بدأت تدريجياً منذ السادسة مساءاً من يوم الإثنين. وتوقعت "عودة البرنامج لوضعه السابق مع الساعات الاولى من فجر الثلاثاء".

وكانت المؤسسة قد قالت في وقت سابق الإثنين، إن عددا من مولدات المحطات الحكومية والخاصة توقفت عن الخدمة؛ جراء تزويدها بوقود ديزل رديء، وغير مطابق لمواصفات التشغيل الخاصة بمولدات محطات الكهرباء.



ودعت المؤسسة الجهات المعنية بالوقود بضرورة إجراء فحص الجودة لمادة الديزل الحالي الذي تسبب احتراقه برفع نسبة الانبعاثات الكربونية بالهواء بدرجة كبيرة إلى جانب سرعة إهلاك الفلاتر المستخدمة والمخصصة لحماية المولدات.



وطالبت المؤسسة بالإسراع بتأمين وقود محطات التوليد وفق معايير الجودة ومطابق لمتطلبات التشغيل تجنباً لإلحاق الضرر بمولداتها أو توقف مزيد من محطات الطاقة المشتراه عن الخدمة.



وشوهدت خلال الأيام القليلة الماضية انبعاثات ادخنة سوداء غير معهودة من محطات الكهرباء ووثقتها كاميرات المواطنين وتم نشرها في وسائل التواصل الاجتماعي.



ووجه أمين عام المجلس المحلي في عدن بتشكيل لجنة للتحقيق في قضية الوقود الرديء والرفع بنتائج التحقيق في أسرع وقت للتعامل مع الموضوع.

