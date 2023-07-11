تعز.. الأجهزة الأمنية تعلن ضبط عصابة تعمل في ترويج المخدرات بالمدينة

المنامة - ياسر ابراهيم - تمكّنت قوات أمن اللواء 22 ميكا، يوم الإثنين، من ضبط عصابة تعمل في الترويج وبيع المخدرات في مدينة تعز، جنوب غربي البلاد؛ وذلك بعد عملة تتبع محكمة.

ونقل المركز الإعلامي لمحور تعز عن مصدر عسكري قوله، إن العملية جاءت بعد إجراءات أمنية دقيقة، تكللت بضبط أفراد العصابة، وبحوزتهم اثنين كيلوغرام من الحشيش.

وأشار المصدر إلى أن قيادة اللواء 22ميكا سلمت العصابة للجهات المختصة في شرطة تعز؛ لاستكمال الإجراءات القانونية اللازمة، بموجب توجيهات قيادة محور تعز.

وأكد أن هذه النجاحات تأتي في إطار خطة تعاون مشتركة بين الأجهزة العسكرية والأمنية؛ لضبط الاختلالات، وحماية المدينة من آفة المخدرات والمواد الممنوعة.

وأشاد المصدر في الوقت نفسه، بجهود ومساندة قيادة المحور، والأجهزة الأمنية في عملية ضبط العصابة، والعمل المشترك لتعزيز الأمن والاستقرار في المدينة.

