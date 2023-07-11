مصادر حقوقية: 65 مدنيًا اختطفتهم مليشيا الحوثي في صنعاء خلال يونيو الماضي

المنامة - ياسر ابراهيم - كشفت مصادر حقوقية، عن اختطاف مليشيا الحوثي الإرهابية لما يقارب من 65 مدنيًا خلال شهر يونيو/حزيران المنصرم، في العاصمة صنعاء، الخاضعة لسيطرتها.

وحسب المصادر، فإن اختطافات مماثلة قامت بها مليشيا الحوثي في عدد من المحافظات الأخرى الخاضعة لسيطرتها. وفقا لمركز العاصمة الحقوقي.



يأتي في الوقت الذي كثّفت فيه عناصر ما يسمى "جهاز الأمن والمخابرات" الحوثية من حملات الملاحقة والاختطاف، حيث تتهم الجماعة المناهضين لانقلابها وفسادها وتعسفاتها بتأييدهم الحكومة الشرعية والتحالف المساند لها، وتلفق لهم تهماً بالخيانة والتخابر مع أميركا وإسرائيل.



وتخضع المليشيا للمختطفين مؤخراً للبرامج التعبوية، رغم الفشل التي تواجهه مساعي المليشيا في إجبارهم على الانخراط في صفوفها، بالتزامن مع حملات القمع والإرهاب ضد المدنيين في مناطق سيطرتها، وإجبارهم على حضور الفعاليات العنصرية وتقوم عبر لجان محلية برصد وفرز المواطنين سياسيا.



وكانت رابطة أمهات المختطفين قد دعت مؤخراً إلى ممارسة الضغط على مليشيا الحوثي لإطلاق سراح المختطفين والمخفيين الذين يتعرضون لشتى صنوف التعذيب.