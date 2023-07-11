شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عن 3 وضعيات جديدة ونارية للجماع تُثير الزوجه وتخرج الزوج عن النطاق ..تعرف عليها والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين عبدالعظيم - تعتبر الثقافة الجنسية للزوجين من اهم الثقافات التي يجب على الزوجين معرفتها والتوسع فيها من جال الا يصلو الى مرحلة مملة من العلاقة الحميمة.

فيما يلي موقع ’احداث الخليج‘‘ يسرد لكم اهم الوضعيات الجديدة والمثيرة

الأولى : وضع التسلق البسيط

وفيها تستلقي الزوجة في هذه الوضعية وترفع ساقيها على وسادة، ثم يلج بها الزوج من وضعية الركوع، ومن ثم تقوم الزوجة بتحريك ساقيها للأعلى والأسفل لتريحهما على كتفي الزوج.

من أكبر فوائد هذه الوضعية لكلا الزوجين هي الإيلاج العميق، بالإضافة إلى تحفيز نقطة جي سبوت لدى الزوجة، وتتطلب بعض المرونة من الزوجة، وهي مريحة وسهلة التحقيق لدى معظم الأزواج.

الثانية: الوضع الفرنسي

وهذه الوضعية تعتبر من أفضل أوضاع الجماع الجنسى ومن أكثرها امتاعا للزوجين، فهو يتناسب مع جميع الأزواج وخاصة من يريدون الاستمتاع بأرداف زوجاتهم تهتز أثناء الجماع، وتتعدد أسماء هذا الوضع، حيث يُسمى بالوضع الفرنسي ووضع الكلبة ووضعية السجود.

يُنصح بهذا الوضع لمن يعانى من قصر حجم القضيب فهو يستطيع إيلاج قضيبه بشكل كامل، كما أنه يصبح أكثر تحكمًا فى حركة الإيلاج داخل المهبل.

الثالثة: وضع السندان

وتعنبر هذه الوضعية طريقة ممتازة لتحفيز نقطة جي سبوت، تبدأ هذه الوضعية مثل وضعية الاستلقاء التبشيري، حيث تستلقي الزوجة على ظهرها ويركع الزوج بين فخذيها ويلج بها، وترفع الزوجة ساقيها وتريحمها على كتفي الزوج.

تهز وضعية السندان عالم المرأة لأنها تسمح لقضيب الزوج بتدليك نقطة جي سبوت، ولكن يجب على الزوج أن يعلم أن الدفع الشديد على هذه النقطة يمكن أن يكون غير مريح للزوجة، لذا يجب أن يدفع الزوج بلطف في البداية مع هز بسيط.

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