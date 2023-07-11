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عدن - ياسمين التهامي - بسبب صورة نشرتها في منصة ثريدز..محكمة سعودية تغرم فتاة سعودية 18 ألف ريال ..."تفاصيل"

كشفت خبير التجميل أمل الأنصاري، عن تعرضها لمحاولة سرقة، وذلك من خلال خطأ ارتكبته بحسن نية، أثناء تصوير محتويات حقيبتها.

وأوضحت "الأنصاري" خلال مقطع فيديو شاركته مع متابعيها، أنها صورت محتويات حقيبتها بعفوية ومنها رقم بطاقتها البنكية، مشيرة إلى أنها لم تلاحظ ذلك إلا من خلال تعليقات متابعيها، إلا أنها لم تهتم بالأمر.

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ولفتت إلى أن رقم بطاقتها البنكية كان ظاهرًا بالكامل، وفي خلال 10 دقائق بعد عملية التصوير، تفاجأت بـ 3 عمليات سحب، قدرتها بقيمة 18 ألف ريال.

وأفادت الأنصاري، أن عملية السحب لم تتم، لأنه لابد أن يأتيها كود ليتم اعتماد عملية الشراء، مؤكدة أن درجة الأمان بالبنوك السعودية عالية جدا.