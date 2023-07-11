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عدن - ياسمين التهامي - شاهد .. إقبال وتهافت جماهير النمسا على التقاط الصور مع الاعب السعودي سالم الدوسري

وثق مقطع فيديو متداول إقبال الجماهير النمساوية على التقاط الصور والحصول على توقيع لاعب نادي الهلال والمنتخب الوطني سالم الدوسري. وأظهر الفيديو التفاف مجموعة من الجماهير النمساوية حول سالم الدوسري لالتقاط الصور التذكارية معه. يذكر أن الهلال يقيم في معسكره بالنمسا حاليا ، كما فاز على نظيره لاندسكرون النمساوي، بسداسية دون رد. https://t.co/2wXx4wUeTA بقية التفاصيل في الاسفل

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