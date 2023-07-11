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عدن - ياسمين التهامي - شاهد..سعوديين يؤدون فن "القلطة" ويقلدون حركة رونالدو الشهيرة "سي"

وثق مقطع فيديو تقليد بعض الأشخاص لحركة احتفال لاعب النصر كرستيانو رونالدو "سي"، وهم يؤدون فن القلطة. وأظهر الفيديو تجمع الأشخاص يؤدون فن القلطة ويصفقون، ثم قاموا بالقفز بالهواء والدوران، وقالوا بصوت عالي "سي"، على غرار ما يفعله رونالدو عند احتفاله بتسجيل الأهداف. بقية التفاصيل في الاسفل وأثار المقطع إعجاب رواد مواقع التواصل الاجتماعي، خاصة أن تقليد حركة رونالدو جاء بطريقة عفوية. https://t.co/3dxSYG3nnK

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