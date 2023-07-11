[ اليمن.. مليشيا الحوثي تستهدف تجمعات النازحين في مأرب بصاروخين بالستيين ]

أطلقت مليشيا الحوثي الارهابية فجر اليوم الثلاثاء صاروخين بالستيين على التجمعات السكنية للنازحين بمحافظة مأرب (شرقي اليمن).



وأكدت مصادر محلية لـ" يمن شباب نت" أن المليشيا الحوثية أطلقت صاروخين في الساعة الثانية من فجر اليوم من منطقة المشجح غرب مأرب، وسقطا بمكان خال وسط المخيمات المتكظة بالنازحين دون وقوع ضحايا".



هذا وسمع سكان مأرب دوي انفجارات الصاروخين، ما سبب حالة من الهلع وسط الساكنين.



يأتي ذلك بعد ساعات من تنفيذ المليشيا الحوثية مناورة عسكرية في مديرية صرواح غربي مأرب، في تصعيد جديد يُهدد حالة الهدوء النسبي المستمر منذ إعلان الهُدنة في أبريل من العام الماضي.



وكان المبعوث الأممي لليمن هانس جروندبرج، أعرب في احاطته لمجلس الامن التي قدمها مساء أمس الاثنين، عن قلقه من التحركات العسكرية الحوثية قرب محافظة مأرب واستعراض الجماعة للمقاتلين في محافظة إب، مطالباً أطراف النزاع في اليمن بالحفاظ على فائد الهدنة المستمرة منذ انتهائها بشكل رسمي والانخراط في وقف دائم وغير مشروط لإطلاق النار.

