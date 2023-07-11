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عدن - ياسمين التهامي - احذر "واتساب"مراقب! هذه العلامة العادية بالنسبة لك تعتبر مؤشر بأن حسابك مراقب وهناك شخص ما يتجسس

بالنظر إلى أن واتساب من أكثر تطبيقات الدردشة إستخداما في العالم؛ فقد بلغ عدد المستخدمين لها في العام 2020, اثنين مليار مستخدم؛ وهو ما جعله عرضة للكثير من الهكر. وفي هذا المقال سنتعرف على كيفية معرفة ما إذا كان حسابك على الواتساب مراقب أم لا. وكيف نتخلص من هذه المراقبة. مراقبة واتساب

قد يكون هناك من يراقبك على واتساب ويستطيع أن يتعرف على رسائلك مع الآخرين، وبالتالي تفقد جانب الخصوصية في محادثاتك.

بقية التفاصيل في الاسفل

هذا ويستغل بعض المتطفلين الميزات التي يقدمها الواتساب للمستخدمين، ومن خلال خاصية واتساب ويب التي تتيح للمستخدم تشغيل تطبيق الواتساب على الكمبيوتر لتسهيل الاستخدام.

كما يمكن أن يقوم احد الأشخاص أو المتطفلين بربط حساب تطبيق واتساب الموجود على هاتفك على منصة الكمبيوتر الخاص به. ولا ننسى ان واتساب إتاحة امكانية تشغيل واتساب على اكثر من جهاز وذلك ما يعني امكانية تشغيل حسابك الواتساب على جهاز اخر اذا تمكن من تسجيل الدخول اليه.

كيف تتم مراقبة واتساب قبل معرفة من يراقبك على واتساب لا بد أن تعرف الطريقة التي يتم من خلالها ربط حسابك في واتساب على الجوال بجهاز كمبيوتر.

إذ يتم ذلك من خلال االدخول على رابط واتساب ويب ومن ثم مسح الرمز المربع بالجوال بعد فتح تطبيق الواتساب ليتم ربط حسابك في الواتساب بجهاز كمبيوتر أو لاب توب؛ مما يجعل كل رسائل ومحادثاتك وصورك تظهر على الكمبيوتر الذي تم ربطه بالجوال عن طريق واتساب ويب الذي اطلقه واتساب تسهيلاً على المستخدمين في استخدام الواتساب على الكمبيوتر مما يجعلهم يستخدمون التطبيق بشكل أسهل.

معرفة من يراقب واتساب الخاص بك: تستطيع الآن التأكد من ربط تطبيق واتساب الخاص بك على الجوال بجهاز الكمبيوتر من خلال اجراء واتباع الخطوات التالية فتح تطبيق واتساب على الجوال الخاص بك ثم الدخول على علامة (3 نقاط) بأعلى واجهة التطبيق

بعد ذلك الدخول على واتساب ويب من النافذة المنسدلة.. سيظهر لك المتصفح الذي يتم الدخول من لحسابك على واتساب والذي تم ربطه بتطبيق واتساب الخاص بك. فإذا كنت انت الذي الذي قمت بربطه على هذا المتصفح فلا تحذفه. وإذا لم تقم بربط حسابك على واتساب ويب فعليك فوراً إزالته.

وعند ان تقوم بإزالة المتصفح الذي يظهر لك لايمكن لأي شخص الدخول على حسابك مطلقاً وبالتالي تكون قد تخلصت من مراقبتك على الوتساب.وبالتالي يمكنك معرفة الشخص الذى يستخدم جوالك وقام بربط الوتساب كما توضح الصور التالية. كما يمكنك معرفة الشخص الذي يستخدم جوالك وقام بربط حسابك في واتساب على جهاز الكمبيوتر بعد أن تتخلص من هذا الربط والاستمتاع بخصوصية حسابك.