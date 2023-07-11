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عدن - ياسمين التهامي - هل يمكن تجديد الرخصة دون سداد المخالفات؟.. المرور السعودي يحسم الجدل بإجابة لن تتوقعها!!

هل يمكن تجديد الرخصة دون سداد المخالفات؟، سؤال شغل كثيرين على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، حتى حسمت الإدارة العامة للمرور الإجابة..ونفى المرور السعودي صحة ما يتم تداوله حول إمكانية تجديد رخصة قيادة المركبات في ظل وجود مخالفات لم يتم سدادها، مشددة على أن سداد المخالفات إلزامي لإتمام تجديد رخصة القيادة.

وأشارت إلى أنه لا صحة لسداد المخالفات بالأقساط، حيث تنص التعليمات على تسديد كل مخالفة لوحدها مع ضرورة تسديد كامل المخالفات ليتمكن المستفيد من القيام بأي إجراء عبر "أبشر".

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ويلزم سداد المخالفات على قائد المركبة عند تجديد الاستمارة في حال كانت المركبة باسم البنك، ويمكن للمستفيد الاطلاع على مجمل المخالفات من خلال حسابه البنكي.