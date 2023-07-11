مقتل مواطن داخل منزله في ظروف غامضة غربي إب

المنامة - ياسر ابراهيم - قُتل مواطن داخل منزله في مديرية العدين غربي محافظة إب (وسط اليمن)، في ظل فوضى أمنية عارمة تشهدها المحافظة الخاضعة لسيطرة مليشيا الحوثي الإرهابية.



وقالت مصادر محلية، إن أهالي قرية الكراب في عزلة السارة بمديرية العدين (غربي إب)، عثروا على المواطن "هزاع دبوان" مقتولا داخل منزله في ظروف غامضة.



وأشارت المصادر إلى أن أهالي الضحية غالبيتهم مغتربون في السعودية، داعية إلى ضرورة فتح تحقيق في الحادثة وملاحقة الجناة.



وتشهد المحافظة الخاضعة لسيطرة مليشيا الحوثي الإرهابية، فوضى أمنية عارمة وانتشار واسع للجريمة الجنائية.

