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عدن - ياسمين التهامي - اقوى عرض لسعر سيارة ميتسوبيشي باجيرو 2023 في السعودية ..ميزاتها حطمت تويوتا برادو وفورتشنر

جيب ميتسوبيشي باجيرو 2023 تعتبب من السيارات التي لها مظهر خارجي أنيق ومميز حيث أنها تحتوي على مقابض الأبواب، ومرايا أبواب، وأنابيب عادم، وشبك أمامي كلها مطلي بالكروم، وأضواء نهارية LED، ومرايا جانبية للأبواب مع إشارة التفاف، ومرايا الباب إلكترونية، ومصابيح للضباب أمامية و خلفية، ومساحات للمصباح الأمامية، ومصابيح أمامية HID،

كما لديها ضوء يعمل كمؤشر لأجل الفرامل، ونوافد كهربائية أمامية و خلفية، ومزيل الضباب للنافذة الخلفية، وممسحة خلفية، وسياج على السقف، وخطافات للسحب

بقية التفاصيل في الاسفل



حيث أن السيارة تأتي بطول 4.385 مم، وعرض 1.875 مم، وارتفاع 1.850 مم، كما ان قاعدة العجلات تبلغ 2.780 مم، وسعة الشنطة الخلفية 1081 لتر

الوان ميتسوبيشي باجيرو 2023

تاتى سيارة ميتسوبيشي باجيرو 2023 بالوان متنوعة منها :

احمر .

ازرق .

فضي .

ابيض .

ميتسوبيشي باجيرو 2023 من الداخل

تأتي السيارة بمقصورة داخلية مريحة مكونة من 5 او 7 مقاعد علي حسب الفئة وتتمتع هذة المقصورة بتقنيات أمنية لسلامة الركاب وأنظمة تكنولوجية ترفيهية وأهم هذة التقنيات والأنظمة والمواصفات الداخلية:

تاتى بجنوط مقاس 17بوصة .

ABS نظام الفرامل المانعة للانغلاق .

نظام التحكم في ثبات المركبة .

عرض مراقبة ضغط الإطارات .

تحذير النقطة العمياء .

تحذير مغادرة المسار .

كاميرا خلفية .

6 مكبرات صوت .

قفل مركزي .

شاشة ترفهيه مقاس 8.0 بوصة .

سقف بانوراما .

مقاعد جلد .

مقود جلد .

مدخل USB .

مدخل Aux .

دخول من غير مفتاح .

عرض مراقبة ضغط الإطارات .

نظام التحكم في الجر .

7 وسائد هوائية .

نظام تثبيت السرعة .

التحكم النشط في الجر .

التوزيع الإلكتروني للفرامل .

نظام تجاوز الفرامل .

مساعدة الفرامل في حالات الطوارئ .

مساعد استقرار المقطورة .

تسلق التلال، ومحدد السرعة.

توزيع قوة الفرملة الكترونيا EBD .

ISOFIX لتثبيت مقاعد الأطفال .

اجهزة استشعار للاصطفاف الأمامي والخلفي .

كاميرا خلفية .

إنذار لمنع السرقة .

التحكم النشط بالثبات .

إشارة التوقف في حالات الطوارئ .

نظام تخفيف الاصطدام الأمامي .

محرك ميتسوبيشي باجيرو 2023

تتميز سيارة ميتسوبيشي باجيرو 2023 بمحرك 6 سليندر سعتة (3800CC) ينتج 239حصان و عزم أقصي للدوران 303 نيوتن/متر يتصل بناقل حركة أوتوماتيك 8 سرعات مع الدفع الرباعي ويصل التسارع من صفر إلى 100 كم 12.5ثانية وتبلغ السرعة القصوى 180كم / س ويصل إستهلاك الوقود لكل 100 كم 13.0لتر وتبلغ سعة خزان الوقود 69 لتر.

سعر ميتسوبيشي باجيرو 2023

سعر باجيرو 2023 تختلف علي حسب فئة السيارة فنجد ان أسعار ميتسوبيشي باجيرو 2023 في السعودية كالتالي :

سعر سيارة ميتسوبيشي باجيرو 2023 فئة 3.5L GLS 5 Door هو 100,000 ريال سعودي شامل ضريبة .

سعر سيارة ميتسوبيشي باجيرو فئة 2023 3.5L 3 Door Mid هو 141,000 ريال سعودي شامل الضريبة .

ميتسوبيشي باجيرو سبورت 2023

تتميز سيارة ميتسوبيشي باجيرو 2023سبورت بمحرك سعتة (2400CC) ينتج 181حصان و عزم أقصي للدوران 430نيوتن/متر يتصل بناقل حركة أوتوماتيك 8 سرعات .كما تتميز بالعديد من المميزات منها :

ISOFIX لتثبيت مقاعد الأطفال .

اجهزة استشعار للاصطفاف الأمامي والخلفي .

كاميرا خلفية .

إنذار لمنع السرقة .

التحكم النشط بالثبات .

إشارة التوقف في حالات الطوارئ .

نظام تخفيف الاصطدام الأمامي .

نظام تثبيت السرعة .

التحكم النشط في الجر .

التوزيع الإلكتروني للفرامل .

نظام تجاوز الفرامل .

مساعدة الفرامل في حالات الطوارئ .

مساعد استقرار المقطورة .

تسلق التلال، ومحدد السرعة.

باجيرو 2023 العيسائي

تتوفر لدى شركة ميتسوبيشي لصناعة السيارات عروض تقسيط بسعر الكاش التي تتيح للعملاء الاستفادة من ميزات عديدة. ومن بين هذه الميزات:

الحصول على السيارة فور الاتفاق على السعر ونظام التقسيط دون الحاجة لدفع مبلغ مقدم.

عدم إضافة فوائد على السعر الفعلي للسيارة وعدم إضافة أي رسوم إدارية.

استلام السيارة فور إتمام التعاقد دون تأخير.

امتلاك سيارة ميتسوبيشي دون الحاجة لدفع ثمنها مرة واحدة.

الحصول على خدمة المساعدة على الطريق لمدة تصل إلى ثلاثة سنوات من تاريخ شراء السيارة.

وبفضل هذه الميزات، يمكن للعملاء الاستمتاع بامتلاك سيارة ميتسوبيشي عالية الجودة والدقة والبراعة في التصميم، دون التأثير على ميزانيتهم المادية.