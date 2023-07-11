خلال الإشهار.. حلف أبناء وقبائل شبوة يطالب بتمكين أبناء المحافظة من أدارة شؤونها

المنامة - ياسر ابراهيم - أعلن اليوم الثلاثاء، إشهار حلف أبناء وقبائل شبوة برئاسة الشيخ علي حسن بن دوشل النسي، وذلك خلال حفل أقيم في مديرية مرخة السفلى بحضور مشايخ وأعيان ووجهاء ومرجعيات المحافظة شمال شرقي اليمن.



وأكد الحلف في بيان الإشهار، على توحيد الجهود ونبذ الخلافات ولمّ الشمل وتوحيد الصفوف بين كل أبناء شبوة بمختلف مكوناتهم وانتماءاتهم وتوجهاتهم، والوقوف على مسافة واحده من جميع المكونات والقوى الشبوانية الموجودة في المحافظة.



وبارك البيان، جهود المجلس الرئاسي الرامية إلى استعادة الدولة وتوحيد جهود كل القوى لتحقيق ذلك واعطاء المحافظات المحررة الصلاحيات الكاملة في إدارة شؤونها وتوظيف إمكاناتها وثرواتها لمصلحة أبناءها.



وطالب الحلف رئيس مجلس القيادة الرئاسي بزيارة المحافظة والتوجيه لها بمشاريع تنموية تتناسب ومكانتها الاجتماعية والقبلية وكذا أهميتها في رفد الاقتصاد الوطني بما تحتويه من ثروات نفطية وغازية واعطاء الصلاحيات الكاملة لأبنائها في إدارة شؤون محافظتهم في كل المجالات.



وأكد على ضرورة شغل جميع الوظائف والمواقع القيادية في المحافظة من قبل أبناء شبوة، مطالبا بتوزيع عادل بين جميع المديريات مع مراعاة تمكين الكفاءات من أبناء المحافظة في جميع المجالات.



ودعا البيان، إلى تمكين أبناء شبوة من إدارة شؤون المحافظة في المجالات كافة والاستفادة من ثروات المحافظة وتسخيرها في مشاريع تنموية كبيرة تعود بالنفع لجميع أبناء المحافظة وإتاحة الفرصة للكوادر المحلية من العمل في الشركات التي تعمل في المحافظة.



كما بارك الحلف تشكيل مجلس حضرموت الوطني والذي قال إنه "أتى معبرا عن تطلعات أبناء حضرموت وموحدا لهم ومعززا لمكانة حضرموت التاريخية والاقتصادية".



في هذا السياق، أكد على عمق العلاقة التاريخية التي تربط شبوة بحضرموت أرضا وانساناً على مر العصور حيث كانت شبوة وحضرموت كيان واحد ارتبط بالتاريخ والحضارة والموروث الاصيل التي أصبحت اليوم الحاجة ملحة إلى التمسك بهذا الإرث التاريخي لما يخدم أبناء المحافظتين.



وأكد الحلف أن أبناء شبوة بمختلف مكوناتهم الاجتماعية والسياسية شركاء في بناء المحافظة والإسهام في تنميتها ورعاية مصالحها وتقع على عاتقهم جميعا مسؤولية الحفاظ عليها وخدمة أبناءها والعمل والتكاتف من أجلها وتجاوز كل أشكال الخلافات والصراعات ويسهم كلا منهم في بناءها من المجال الذي يتقنه ويجيده.



يشار إلى أن محافظ شبوة عوض بن الوزير كان قد وجه الأجهزة الأمنية بمنع إقامة حفل الإشهار في مدينة عتق والذي كان مزمع اقامته امس الاثنين ما اضطر الى نقله الى مديرية مرخة السفلى.

