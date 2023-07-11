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عدن - ياسمين التهامي - عاجل : يحق للشاب السعودي الأعزب الحصول على معاش الضمان الاجتماعي.. تعرف على المبلغ !

يعد الضمان الاجتماعي هو إحدى البرامج التي حرصت الحكومة المملكة العربية السعودية على توفيره لجميع الفئات المستحقة للدعم، وذلك من أجل مساعدة الأسر الفقيرة وذات الدخل المحدود من توفير حياة كريمة ملائمة لهم، وانتشر في الفترة الأخيرة التساؤل حول ما إذا كان المواطن الأعزب يدخل ضمن فئات الدعم أم لا، ولمعرفة كافة التفاصيل كاملة عن حق الشاب السعودي الأعزب الحصول على معاش الضمان الاجتماعي تابعونا في هذا المقال.

شروط الاستفادة من الضمان الاجتماعي للأعزب

يدخل المواطن الأعزب ضمن الفئات المستفيدة من الضمان الاجتماعي، لكن حددت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بعض الشروط التي يجب توفرها في الشخص من أجل الاستفادة بالضمان، وتتمثل تلك الشروط في التالي:

بقية التفاصيل في الاسفل

الفئات المستحقة للضمان الاجتماعي

حددت وزارة الموارد البشرية جميع الفئات المستحقة لصرف مبلغ الضمان الاجتماعي وهما كالآتي:

خطوات التسجيل في الضمان الاجتماعي المطور

يمكن لجميع الأشخاص الذين تنطبق عليهم شروط الاستحقاق من التسجيل في الضمان الاجتماعي المطور إلكترونيًا، وذلك من خلال اتباع الخطوات التالية:

هل يحق للأجنبية الاستفادة من الضمان الاجتماعي؟

نعم وذلك في حالة كانت متزوجة من رجل سعودي ولديها أبناء يحملون الجنسية السعودية، كذلك يمكن لأرملة السعودي الاستفادة من الضمان الاجتماعي إذا كانت تعول أبناء وتقيم بشكل دائم داخل الأراضي السعودية.

هل يحق للزوجة التسجيل في الضمان الاجتماعي؟

نعم يمكن للزوجة التسجيل في الضمان الاجتماعي إذا كانت مهجورة لأكثر من ثلاث شهور، كذلك إذا كان زوجها مسجون لدى إحدى سجون المملكة ولديها أبناء، أو في حالة كان الزوج مدمن على المخدرات أو لدى إحدى مصحات علاج الإدمان

هل من الممكن انقطاع معاش الضمان الاجتماعي؟

نعم يمكن ذلك إذا تم تقديم بيانات غير صحيحة عن التسجيل في الموقع، أو قام الشخص المستفيد بالخروج من المملكة لمدة تزيد عن ثلاث شهور متتالية، كما أنه في حالة لم يقم الشخص بتحديث البيانات إذا حدث تغيير يتم قطع الضمان.