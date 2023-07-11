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عدن - ياسمين التهامي - أسباب صادمة وغير متوقعة..ستجعلك تضعين كأس من الخل إلى جانب الموقد

الكثير من ربات المنازل تتردد في تحضير أطباق المقالي. مثل السمك او البطاطا او القرنبيط. ويعود السبب إلى الرائحة الكريهة التء تخلغها ورائها. سنقدم لك فيما يلي السبب الذي سيجعلك تضعين دائماً وعاء من الخل الى جانب الموقد.

السبب الذي سيجعلك تضعين وعاء من الخل الى جانب الموقد:

قد تلجأين في الكثير من الاحيان بعد تحضير أي طبق مقلي ولمنع إنتشار الرائحة في مطبخك الى فتح النافذة لتدوير الهواء داخل المطبخ.

لكن قد تكون هذه الخطوة غير كافية في الكثير من الاحيان، لذلك كل ما عليك فعله للتخلص من روائح الطهي والقلي التي قد تنتشر في مطبخك هو أن تضعي وعاء من الخل الابيض الى جانب الموقد اثناء عملية الطهي.

يعمل حمض الاسيتيك الموجود في الخلّ الابيض على تحييد الروائح مما يعني أن الخل يمكن أن يكون من الطرق السهلة والبسيطة حتى تتخلصي من الروائح في مطبخك.

بدلاً من وضع الخلّ الى جانب الموقد يمكن أيضاً غلي كمية من الخل في قدر على النار والسماح للبخار الذي ينتشر في الهواء بالتخلص من الروائح.

نصائح إضافية للتخلص من الروائح الكريهة:

بعد إستخدام الخل للتخلص من الروائح في مطبخك، يمكنك الإستعانة ببعض الأعشاب التي تساعدك على ملء مطبخك برائحة ذكية.

في قدر من الماء على النار ضعي القليل من زيت اللافندر أو زيت الاوكاليبتوس واتركيها حتى تغلي مع الماء لبضع دقائق حتى تنتشر الرائحة في مطبخك

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