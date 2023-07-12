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عدن - ياسمين التهامي - بشرى سارة .. من وزارة الداخلية لمواليد السعودية امتيازات جديدة

وزارة الداخلية السعودية تقدم العديد من الامتيازات المختلفة لقانطيها وتعمل الوزارة علي تحقيق الامن والاستقرار في مختلف انحاء المملكة فيما تملك الوزارة احد فروع العمل الهامة والتي من ضمنها ادارة الجوازات التي تعمل علي تقديم الخدمات الخاصة بالإقامة والقدوم والمغادرة حيث تم اطلاقها منذ (1380 هجرياً) حيث تمنح الوزارة التراخيص الخاصة بالإقامة للوافدين الذين قد الزم نظام الاقامة الضرورة الخاصة بحصولهم علي تراخيص الاقامة كما تعمل علي تنظيم قدوم الوافدين الي المملكة ودخولهم بصورة نظامية.

تعديلات جديدة تصب في مصلحة مواليد السعودية

بقية التفاصيل في الاسفل

تم طرح بعض التعديلات الخاصة بجواز السفر عبر منصة (الاستطلاع) والتي جاء من ضمنها ضوابط اصدار المحضون من الام الاجنبية ومخالفات تعرض المسافر للغرامة ومنع من السفر وشروط اصدار الجواز الخاص بالسفر فجواز السفر فقد اصبح يتكون من (48 صفحة) فيما يتكون الغلاف الخارجي من مغلف علية لون وشعار المملكة العربية السعودية.

كما تتكون صفحات الجواز الجديد المقترح من بعض المعلومات الشخصية التي من ضمنها:

رقم الجواز.

صورة شخصية لحامل الجواز.

معلوماته.

تاريخ اصدار الجواز وانتهائه.

وبالاضافة للتعديلات السابقة فيذكر ان وزارة الداخلية قامت بتحديد بعض الطلبات لاستقبال نماذج وطلبات التقديم علي الجنسية السعودية وذلك من مختلف انحاء المملكة العربية السعودية وتتوفر بعض الشروط لتقديم طلبات التجنيس وهي:

ان يكون قد بلغ سن الرشد.

ان يكون حسن السير والسلوك ولا يكون عليه اي حكم قضائي.

ان يكون المتقدم من اصحاب المهن التي تحتاج اليها المملكة.

ان يثبت انه يجيد اللغة العربية كتابة وقراءة.

ان يكون قد تمت ولادتة بطريقة شرعية.

مميزات جواز السفر السعودي بعد التجنيس

يحتل جواز السفر السعودي المرتبة (66) في ترتيب اقوي الجوازات التي يمكن ان تمنح لمواطني الدول حول العالم حيث يمنح امكانية السفر الي 80 وجهة حول العالم منها 44 وجهه للسفر في الدخول بدون تأشيرة كما يمنح 31 وجهة للسفر والحصول علي تأشيرة عند الوصول فيما يمنح (5) وجهات يمكن استخراج تصاريح السفر اليها الكترونياً.