الجريمة الثانية خلال ساعات.. العثور على جثة مواطن مقتولا داخل سيارته في إب

المنامة - ياسر ابراهيم - عثر مواطنون، اليوم الثلاثاء، على جثة مواطن مقتولا داخل سيارته، غربي محافظة إب، وسط البلاد.

وقالت مصادر محلية، إن المواطن "علي عبدالله عامر" الملقّب بـ"علي مغني" عثر عليه مقتولا داخل سيارته، بمنطقة خودان، بمديرية يريم.

وحسب المصادر، فإن المقتول يعمل سائق سيارة، وقد عثر عليه مقتولا داخل سيارته التي يقوم بحمل الركاب على متنها من منطقته إلى المدينة، وقد عثر عليه مقتولا في الطريق الواقعة بين الساقمة والقداري.

ولم تصدر الجهات المختصة أي تعليق عن هذه الحادثة حتى كتابة هذا الخبر.

وفي وقت سابق اليوم الثلاثاء، عثر مواطنون في عزلة السارة بمديرية العدين غربي إب، على المواطن "هزاع دبوان" مقتولا داخل منزله في ظل ظروف غامضة.

وتشهد محافظة إب، الخاضعة لسيطرة مليشيا الحوثي الإرهابية، فوضى أمنية عارمة، وجريمة منظمة وسط انتشار السلاح والعصابات، وانتشار واسع للجرائم الجنائية.