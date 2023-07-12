خلال لقائها محافظ تعز.. - لجنة التحقيق في حادثة ميدان الشهداء بتعز: الحادثة عَرَضية ولا تحمل أي طابع أخر 

المنامة - ياسر ابراهيم - أكدت لجنة التحقيق في أحداث ميدان ملعب الشهداء بمدينة تعز، الثلاثاء، أن الحادثة عرضية ولا تحمل أي طابع للتخطيط والتآمر والجريمة المنظمة.

جاء ذلك خلال اجتماع جديد لمحافظ المحافظة نبيل شمسان مع اللجنة المكلفة بالتحقيق في أحداث ملعب الشهداء برئاسة اللواء الركن عبد الكريم الصبري وكيل المحافظة لشئون الدفاع والأمن ونائبه العميد محمد إبراهيم المحمودي وكيل وزارة الداخلية عضو اللجنة وجميع أعضاء اللجنة للإطلاع على التقرير المتضمن النتائج الاولية للتحقيقات في الحادثة، وفقا لوكالة سبأ.

واستمع المحافظ شمسان الى ما تضمنه التقرير حول الاحداث وأسبابها ومسبباتها وتداعياتها والمتهمين في هذه الحادثة التي ترتب عنها إصابة 2 من المواطنين وإثارة الخوف والهلع لدى المئات من الحاضرين في ختام المهرجان العيدي الذي أقامه مكتب الثقافة وتضمن العديد من الفعاليات وأبرزها تكريم الفنان محمد محسن عطروش.

واستعرضت اللجنة المكلفة تقريرها الاولي الذي تضمن الاجراءات التي اتخذتها اللجنة ومستوى الانجاز والمحاضر وجمع الاستدلالات وأقوال المجني عليهم والقائمين على المهرجان والمكلفين بحماية ميدان الشهداء أثناء الفعاليات والعديد من الفيديوهات والشهود والمحررات الرسمية والتوصيات والمقترحات والصعوبات لاستكمال مهام اللجنة.

وأكدت اللجنة أنه ومن خلال الوقائع والظروف المحيطة بالحفل فإن "تلك الاحداث وليدة تلك اللحظة وردود أفعال من أفراد غير منضبطين وأن الحادث عرضي وفردي ولا يحمل أي طابع للتخطيط والتآمر".

وأشاد محافظ المحافظة نبيل شمسان بجهود اللجنة وعملها منذ وقع الحادثة مطلع يوليو الجاري، واصفا التقرير بأنه يتصل المهنية والحيادية وأن نتائجه شخصت الحادثة وأسبابها والمتهمين فيها بدقة ومصداقية وأن التقرير سيرفع لرئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي الذي وجه بالتحقيق ويتابع أولا بأول نتائج التحقيقات في الحادثة.

ووجه المحافظ شمسان، اللجنة بالاستمرار بعملها حتى إنجاز المهمة كاملة وأنه ايضا سيتم تنفيذ الاجراءات الصارمة والتوصيات التي خرجت بها اللجنة وإحالة كل من تسبب بهذه الحادثة الى القضاء لينالوا جزائهم الرادع.

والسبت الماضي، أصيب شخصان على الأقل، جراء إطلاق نار وتدافع خلال اختتام فعالية مهرجان العيد الذي نظمه مكتب الثقافة بميدان الشهداء بتعز، لتكريم الفنان محمد محسن عطروش.

