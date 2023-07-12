بعد عودتهم نتيجة الحرب.. - وزير الدفاع يناقش ترتيب أوضاع الطلاب اليمنيين الدارسين في الكليات العسكرية السودانية

المنامة - ياسر ابراهيم - أكد وزير الدفاع الفريق الركن محسن الداعري، الثلاثاء، العمل على استيعاب الخبرات العسكرية من المبتعثين الخريجين المتميزين في الكليات العسكرية السودانية.

جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده في العاصمة المؤقتة عدن، مع عدد من الطلاب العسكريين المبتعثين إلى السودان، لمناقشة أوضاعهم؛ نتيجة الأحداث المؤسفة التي تشهدها السودان وتوقف الدراسة في الكليات العسكرية.

وحسب وكالة سبأ، فقد شدد الوزير الداعري على ضرورة، نقل الخبرات والمعارف والتقاليد العسكرية لطلاب الكلية لتعزيز قدراتهم، وصقل مهاراتهم، والحصول على مخرجات سليمة تعزز قوة المؤسسة العسكرية وصلابتها.

واستمع وزير الدفاع من الملحق العسكري اليمني في السودان اللواء الركن احمد الشعناء والطلاب المبتعثين الى مستجدات أوضاعهم، وناقش عملية ترتيب اوضاع الطلاب الدارسين في الكليات الحربية والجوية والبحرية.

كما ناقش اللقاء، الإجراءات التي سيتم اتخاذها لتسوية أوضاع من كانوا على وشك التخرج وكذا الذين لم يستكملوا دراستهم، في ظل افتتاح الكلية العسكرية في العاصمة المؤقتة عدن.

وكان وزير الدفاع قد دشن الأحد الماضي، العام الدراسي في الكلية الحربية بالعاصمة المؤقتة عدن، وافتتح أجنحة لكليتي الدفاع الجوي، والطيران والدفاع الساحلي.