شرطة الدوريات وأمن الطرق تحتفي بتخرج الدفعة العاشرة في محافظة مأرب

المنامة - ياسر ابراهيم - احتفت قوات شرطة الدوريات وأمن الطرق بمحافظة مأرب، الثلاثاء، بتخرج الدفعة العاشرة وعدد من الدورات التخصصية لمنتسبيها.

وتلقى المتخرجون خلال الدورات تدريبات على أحدث الإستراتيجيات الأمنية في عدة مجالات تخصصية بهدف تطوير مهاراتهم الأمنية وبما يرفع من مستوى أداء قوات شرطة الدوريات وأمن الطرق، وفقا لوكالة سبأ.

وأكد قائد فرع قوات شرطة الدوريات بالمحافظة العميد الركن أحمد دركم، أن "تخريج هذه الدفعة العاشرة من المستجدين لقوات شرطة الدوريات يأتي في إطار تعزيز القدرات البشرية لشرطة الدوريات، ومضاعفة مواردها البشرية بما يمكنها من تنفيذ المهام المنوطة بها، والتوسع والانتشار، وتعدد المهام حسب مقتضيات الحاجة الأمنية والدواعي الوطنية".

وأشار الى أن هذه الدفع وبما تلقوه من تدريبات عالية وشاقة وقاسية تمثل رافدًا امنيًا جديدًا للقوات الأمنية بالمحافظة من مختلف الوحدات، لتعزيز الامن والاستقرار ومكافحة الجريمة المنظمة وغير المنظمة وملاحقة العناصر المطلوبة امنيًا وقضائيا والخلايا التي تحاول مليشيا الحوثي زرعها لإقلاق السكينة العامة بأعمال إرهابية تستهدف من خلالها المدنيين والنازحين، واثارة الفتن والفوضى، وضربها بيد من حديد.

وحث العميد دركم على استمرار تكثيف جهود تدريب منتسبي شرطة الدوريات وأمن الطرق، وبناء قدراتهم وتطويرها، واكسابهم التميز والاحترافية في تنفيذ المهام المنوطة بهم بكفاءة واقتدار والرفع من مستوى أدائهم المهني والأمني في خدمة الوطن والمواطن.