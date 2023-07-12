بالتزامن مع تحشيداتها العسكرية.. مليشيا الحوثي تفجر منزلي مواطن غرب مأرب

المنامة - ياسر ابراهيم - فجّرت مليشيا الحوثي الإرهابية، الثلاثاء، منزلين لأحد المواطنين في محافظة مأرب، شمال شرقي البلاد.

وقالت مصادر محلية، إن عناصر مليشيا الحوثي الإرهابية فجّرت منزلي المواطن "محمد الجهمي"، في منطقة الزور، بصرواح، غربي مأرب.

وحسب المصادر، فقد فجرت المليشيا الحوثي في ذات المنطقة تسعة منازل؛ وذلك في إطار مسلسل الإرهاب الذي تمارسه ضد خصومها في المناطق الواقعة تحت سيطرتها.

وفي وقت سابق، استهدفت مليشيا الحوثي، فجر الثلاثاء، تجمعات سكنية للنازحين بمحافظة مأرب، بصاروخين بالستيين.

يشار إلى أن هذا التصعيد يأتي بعد يوم واحد من تنفيذ مليشيا الحوثي مناورة عسكرية في مناطق سيطرتها بمحافظة مأرب، وذلك بالتزامن مع التحشيدات المستمرة التي تقوم بها ضد المحافظة التي تحتضن نحو 2 مليون نازح.

وكان المبعوث الأممي قد أعرب في احاطته لمجلس الأمن الاثنين الماضي، أعرب عن قلقه من التحشيدات التي تقوم بها مليشيا الحوثي تجاه مارب، وطالب بالوقف الفوري لاستفزازتها العسكرية.