شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عن شمس الكويتية تظهر من داخل الطائرة بإطلالة جديدة للكبار فقط +18.. شاهد والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبدالعظيم - نشرت الفنانة شمس الكويتية صور جديدة لها عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات القصيرة “إنستجرام”، حيث ظهرت في إطلالة جريئة وصفها المتابعين بأنها للكبار فقط، وعلق عليها أحدهم بالقول +18.

شمس الكويتية في الصور المثيرة للجدل، ظهرت من داخل الطائرة وهي ترتدي فستان قصير وتسريحه شعر مميزة نالت اعجاب المتابعين الذين تباينت تعليقاتهم بين مؤيد ومعارض لطريقة ظهورها بتلك الملابس الجريئة حسب وصفهم.



أخر أعمال شمس الكويتية

وكليب “يا متعلم” غناء شمس الكويتية ، وكلمات الشاعر إيهاب عبد العظيم، والملحن والموزع الموسيقي سامر أبو طالب،وإخراج الكليب شريف ترحينى.

طرحت الفنانة شمس الكويتية كليب، أغنيتها الجديدة بعنوان يا متعلم ، وذلك عبر قناتها على منصة اليوتيوب.

