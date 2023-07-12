اليمن.. الأوقاف تعلن البدء بإجراءات اعتماد وكالات العمرة للموسم 1445هـ

المنامة - ياسر ابراهيم - أعلنت وزارة الأوقاف والإرشاد عن بدء إجراءات اعتماد وكالات العمرة للموسم القادم 1445هجرية، الذي سيبدأ مع مطلع العام الهجري الجديد، وفقا لوكالة سبأ.

وقالت الوزارة في بلاغ لها، إن المنشآت المعتمدة لتفويج المعتمرين للموسم الماضي والمستوفية الضمانات وليس عليها محاضر أو ملاحظات، بإمكانها استكمال إجراءات منح التصاريح بعد سحب ملف الشروط والضوابط من 1 محرم 1445هجرية الموافق 19 يوليو 2023م.

وأكدت الوزارة أن تقديم المنشآت الجديدة الراغبة في الاعتماد للموسم الجديد 1445هجرية، سيبدأ من 19 محرم 1445هجرية الموافق 6 أغسطس 2023م.

