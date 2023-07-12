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اليمن.. الأوقاف تعلن البدء بإجراءات اعتماد وكالات العمرة للموسم 1445هـ

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المنامة - ياسر ابراهيم - أعلنت وزارة الأوقاف والإرشاد عن بدء إجراءات اعتماد وكالات العمرة للموسم القادم 1445هجرية، الذي سيبدأ مع مطلع العام الهجري الجديد، وفقا لوكالة سبأ.

وقالت الوزارة في بلاغ لها، إن المنشآت المعتمدة لتفويج المعتمرين للموسم الماضي والمستوفية الضمانات وليس عليها محاضر أو ملاحظات، بإمكانها استكمال إجراءات منح التصاريح بعد سحب ملف الشروط والضوابط من 1 محرم 1445هجرية الموافق 19 يوليو 2023م.

وأكدت الوزارة أن تقديم المنشآت الجديدة الراغبة في الاعتماد للموسم الجديد 1445هجرية، سيبدأ من 19 محرم 1445هجرية الموافق 6 أغسطس 2023م.
 

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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