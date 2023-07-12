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عدن - ياسمين التهامي - لن تصدقوا كم عدد التأشيرت المسموح بها للوافدين إلى السعودية.. ستتفاجئ !!

كم عدد التأشيرات المسموح بها للأفراد

هناك العديد من الأشخاص عن التأشيرات تهمهم التأشيرات التي يمكن استخراجها، فكما هو معلوم بأن الدخول إلى الأراضي السعودية مرتبط بالحصول على تأشيرة وسبب للدخول في هذا المقال سنتحدث عن عدد التأشيرات وأنواعها تابعو التفاصيل

لن تصدقوا كم عدد التأشيرات المسموح بها للوافدين إلى السعودية.. ستتفاجئ !!

أفادت وزارة الخارجية وكذلك دائرة الجوازات في وزارة الداخلية بأنَّ هناك عدد التأشيرات التي يمكن للأفراد التقدم بالحصول عليها فيما يأتي أهمها :

بقية التفاصيل في الاسفل

عدد التأشيرات المسموح بها للسعودي المتزوج ثلاث تأشيرات ويجب أن تكون من ضمن هذه التأشيرات عاملة منزلية سائق، مربية أطفال، ممرض أو ممرضة.

الحد الأعلى للتأشيرات الرجالية التي يسمح للمواطنات السعوديات الموظفات التقدم بطلبها هي تأشيرة واحدة بحد أقصى، وحصة تأشيرة العمالة المنزلية لهنَّ تكون بنسبة 1:1 بمعنى أن المواطنة إذا طلبت تأشيرة عمالة منزلية واحدة، فإنها لا يمكنها طلب تأشيرة أفراد أخرى من نوع آخر.

عدد التأشيرات المسموح بها للمرأة الغير متزوجة 2 تأشيرة فقط ويقصد لغير المتزوجة المطلقة أو الأرملة أو المعلقة، وكذلك المرأة المتزوجة التي غاب عنها زوجها بشرط وجود إثبات بذلك.

عدد تأشيرات المواطنة غير المتزوجة من الفئات السابقة هو 2 فقط بحد أقصى، ويكون نصيب العمالة المنزلية 1 فقط، على أن تكون المهن المقصودة بالعمالة المنزلية هي: عاملة منزلية، سائق خاص، مربية، طباخ/ ممرض أو ممرضة، سفرجي.



عدد التأشيرات المسموحة للرجل السعودي من مساند

فيما يأتي شرح مفصل لعدد التأشيرات المسموح بها :



أقرت وزارة الداخلية أنه يسمح بالرجل السعودي المتزوج الذي لديه أبناء خمس تأشيرات ويجب أن يستخدم واحدة منها تأشيرة عامل منزلي واحد.

أما المواطن السعودي غير المتزوج أو المتزوج بدون أبناء، فيسمح له إصدار 3 تأشيرات من تأشيرات الأفراد المختلفة، على أن تكون حصة العمالة المنزلية منها واحدة فقط.





أنواع التأشيرات إلى السعودية

توجد العديد من الأنواع الخاصة بتأشيرات الدخول إلى الأراضي السعودية فيما يأتي أهم هذه الأنواع حسب النوع والوقت :

تأشيرة العمل: عمالة المنزلية، أو تأشيرات خاصة يمكن الحصول عليها استدعاء من صاحب المؤسسة أو عقد عمل .

تأشيرات الحج والعمرة: مما يميز هذا النوع من التأشيرات أنها مجانية لغرض أداء فريضة الحج ومناسك العمرة، لكن من يقوم بطلبها متعهد الحج والعمرة (مكتب سفريات معتمد) بحيث يتكفل بكل ما يتعلق بالحجاج مقابل رسوم يتقاضاها منهم، ويستمر إصدار التأشيرات هذه من منتصف شوال حتى 25 من ذي القعدة من كل عام.

التأشيرات السياحية

تأشيرة الزيارة: حيث تكون للدرجة الأولى من الأقارب، ويستمر إصدارها خلال العام ما عدا موسم الحج.

التأشيرة العلاجية: يتم الحصول خلال ثلاثة أيام عمل، ويجب توضيح طبيعة المرض والعلاج والمستشفى الموصى به وغالبا يكون مستشفى حكومي.

تأشيرات دبلوماسية: متعددة وجهات السفر وتستمر حتى 12 شهرا قابلة للتجديد.

تأشيرة الدراسة: يتم الحصول على هذه التأشيرة برسوم رمزية فور الحصول على اعتماد أو قبول من الجامعة.



رابط الاستفسار عن تأشيرة العمل وعدد التأشيرات

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