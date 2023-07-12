شكرا لقرائتكم خبر عن العرض لفترة محدودة فقط.. اشتري سيارة تويوتا برادو 2022 في السعودية بـ 700 ريال فقط والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - العرض لفترة محدودة فقط.. اشتري سيارة تويوتا برادو 2022 في السعودية بـ 700 ريال فقط

وفرت الكثير من شركات ومعارض السيارات عدد من عروض التقسيط المريح للسيارات، وهذا يتيح للمواطن السعودي إمكانية امتلاك سيارة التي يرغب بها بالتقسيط المريح.

وفي المقال التالي سوف نعرض لكم أحدث السيارات المعروضة للبيع في السعودية بالتقسيط، وهي عبارة عن انواع مختلفة من السيارات ابرزها سيارة تويوتا برادو 2022، وتبدا أقساط السيارات المعروضة من 500 ريال، إلى 700 ريال فقط.

سيارات مستعملة في السعودية معروضة للبيع بالتقسيط

بقية التفاصيل في الاسفل

تقوم العديد من الشركات بعمل عروض تقسيط علي سيارات مستعملة لكن بحالة جيدة ليستفيد منها أكبر قدر ممكن من الجماهير ومن ضمن سيارات اقساط 700 يمكنك أن تجد سيارات هيونداي اكسنت أو سيارات أم جي 5 بأسعار بسيطة وبقسط شهر أقل من 1000 ريال سعودي بل يصل إلي 700 ريال سعودي ومن أمثلة ذلك:

عرض هيونداي أكسنت موديل 2020:

هي سيارة سيدان معروفة تتمتع بأداء جيد ومحرك 4 سلندر 1600 سي سي بقوة 123 حصان وناقل حركة 6 سرعات أوتوماتيك مزودة بـ15 مكبر صوت مختلفين أما حالة السيارة فهي مستعملة إستعمال بسيط ونظيف حيث قطعت مسافة ما بين 10000 إلي 20000 كم فقط بقسط شهري يبدأ من 713 ريال سعودي والسيارة في منطقة الرياض.

عرض أم جي 5 موديل 2021:

هي سيارة سيدان من الفئة الفل كامل فتأتي بواي فاي ونظام مراقبة الننقطة العمياء ووسائل الأمان والوسائد الهوائية وحالة السيارة مستعملة إستعمال بسيط ونظيف حيث قطعت مسافة ما بين 10000 إلي 20000 كم فقط بقسط شهري قد يبلغ 894 ريال سعودي والسيارة في منطقة ينبوع وتأتي مزودة بمحرك 4 سلندر 1500 سي سي بقوة 120 حصان وعزم دوران 150 نيوتن متر.

هذة كانت من ضمن عروض سيارات اقساط 700 في السعودية لكن يوجد المزيد من العروض بعض منها قد يزيد سعره وبعض منها قد يقل حسب نوع السياراة وحالتها وهل هي جديدة أم مستعملة.

سيارة 700 ريال تقسيط بدون فوائد

يعد أفضل عرض من عروض سيارات اقساط 700 هو العرض التالي الذي قامت شركة عبد اللطيف جميل بإطلاقه وهي الوكيل المعتمد لتويوتا في السعودية والمعروفه بعروضها الرائعه سواء كانت تقسيط أو بيع بسعر مخفض من خلال عروض عبداللطيف جميل للسيارات وهذا العرض كان علي سيارات تويوتا برادو 2022.

عروض سيارات اقساط 700 ريال تيويتا برادو 2022 الحديثة:



هي سيارات من فئة SUV تتمتع بالقوة الكبيرة والمظهر العضلي الأنيق وتأتي مزودة بثلاث صفوف من المقاعد كما أنها تمتلك مقصورة فاخرة ومأمنه بأحدث الوسائل والوسائد الهوائية بالإضافة إلي التكنولوجيا الترفيهية مثل الشاشة الوسطية 9 بوصه وفتحة السقف البانوراما.

وأهم ما تتمتع به برادو 2022 هو محركاتها القويه حيث تأتي بثلاث نسخ من المحركات كالتالي:

الأول: محرك 4 سلندر سعة 2700 سي سي بقوة 164 حصان وعزم دوران 246 نيوتن/متر متصل بناقل حركة أوتوماتيك 6 سرعات بخاصية تحكم يدوي بنظام دفع رباعي مستمر بدبل ثقيل وخفيف ومعدل إستهلاك وقود 10.6 كم لكل لتر وخزان وقود سعة 87 لتر.

الثاني: محرك 4 سلندر تيربو سعة 2800 سي سي بقوة 201 حصان وعزم دوران 500 نيوتن/متر متصل بناقل حركة أوتوماتيك 6 سرعات بخاصية تحكم يدوي بنظام دفع رباعي مستمر بدبل ثقيل وخفيف ومعدل إستهلاك وقود 14.1 كم لكل لتر وخزان وقود سعة 87 لتر.

الثالث: محرك 6 سلندر سعة 4000 سي سي بقوة 271 حصان وعزم دوران 381 نيوتن/متر متصل بناقل حركة أوتوماتيك 6 سرعات بخاصية تحكم يدوي بنظام دفع رباعي مستمر بدبل ثقيل وخفيف ومعدل إستهلاك وقود 10.1 كم لكل لتر وخزان وقود سعة 87 لتر.