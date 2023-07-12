شكرا لقرائتكم خبر عن علاجات منزلية طبيعية فعالة للتخلص من آلام الكعب.. تستحق التجربة والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - علاجات منزلية طبيعية فعالة للتخلص من آلام الكعب.. تستحق التجربة

آلام الكعب واحدة من أكثر المشاكل الصحية شيوعاً حيث يعاني منها عدد كبير من الناس. وتعرف باسم التهاب اللفافة الأخمصية.

تنتج تلك الحالة عن ترسبات الكالسيوم التي تؤدي إلى انسداد عظمي تحت عظم الكعب. مما يسبب الكثير من الألم وعدم القدرة على المشي والقيام بالأنشطة اليومية.

في السطور التالية نتعرف إلى العلاجات المنزلية المفيدة لعلاج تلك الحالة:

بقية التفاصيل في الاسفل

– الزيوت الأساسية

تساعد الزيوت الأساسية مثل النعناع والخزامى والقرنفل في التخفيف من الألم، كونها مصادر مليئة بمضادات الالتهابات.

كل ما عليك فعله هو وضع حوالي 2-3 قطرات فقط من أحد هذه الزيوت الأساسية ومزجها مع زيت جوز الهند أو زيت اللوز، ثم وضعها وتدلكيها برفق على المنطقة المصابة من كعبيك.

– كمادات الثلج

يمكن أن يعمل الضغط البارد أو كمادات الثلج على تحسين عمل الأوعية الدموية وتقليل الالتهاب. ..

ووفقاً لدراسة حديثة، فإن الاحتفاظ بقطعة من الثلج على كاحلك لمدة تتراوح من 25 إلى 30 دقيقة يمكن أن يكون مفيداً لعلاج مثل هذه الحالة.

– ملح إبسوم

يمكن نقع الكاحل في ماء دافئ ممزوج بملح إبسوم، ويعتبر هذا الملح طريقة طبيعية رائعة لعلاج الوخز الناتج عن ظهور نتوءات بكعب القدم.

إذ يلعب ملح إبسوم دوراً أساسياً في إرخاء العظام وتخفيف التهاب العضلات والأنسجة الضامة.

– زيت بذور الكتان

غني بحمض ألفا لينولينيك، وهو أحد أشكال الأحماض الدهنية أوميغا 3 التي تحارب الالتهابات. يمكنك إضافة بعض زيت بذور الكتان في الماء الدافئ ثم تبليل المنشفة بالمزيج.

بعد ذلك، لفي المنشفة حول كعبك، واتركيها لمدة ساعة على الأقل وتجنبي أي نوع من الحركة خلال هذه الفترة الزمنية.

– تناول الأطعمة المضادة للالتهابات

تشتهر الأطعمة المضادة للالتهابات مثل الكركم والزنجبيل والفلفل الحار وبذور الكمون بخصائصها القوية المضادة للأكسدة الطبيعية.

كما تحتوي على مادة البوليفينول وهي أيضاً مركبات وقائية لتقليل مستويات الالتهاب والألم في الكعب