عدن.. وصول شحنة من الوقود الخاص بمحطة بترومسيلة

المنامة - ياسر ابراهيم - وصلت إلى مدينة عدن، فجر الأربعاء شحنة من الوقود الخام الخاص بتشغيل محطة بترومسيلة، وسط استمرار مشكلة الكهرباء في المدينة المُعلنة عاصمة مؤقتة للبلاد.



وقالت مصادر "يمن شباب نت"، إن وصول الشحنة جاء بعد الإفراج عنها من قبل جنود محتجين في محافظة أبين احتجزوها منذ يومين.



وكانت مؤسسة الكهرباء في عدن قد أعلنت خروج محطة بترومسيلة عن الخدمة وفقدان المنظومة نحو 90 ميجا وات كانت تولدها المحطة.



ومن شأن وصول الشحنة أن يعالج جزء من تراجع خدمة الكهرباء التي باتت تعمل لساعتين فقط مقابل خمس ساعات من الانقطاع وسط ارتفاع بالغ في درجة الحرارة.

