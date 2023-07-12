اليمن..وفاة ضابط أسير في سجون مليشيا الحوثي بصنعاء

المنامة - ياسر ابراهيم - توفي الضابط الأسير في القوات الحكومية، "فيصل عبدالعزيز أبو راس"، في ظروف غامضة داخل سجون مليشيا الحوثي الإرهابية بصنعاء.



وقال مصدر مقرب من "أبوراس" لـ " يمن شباب نت"، إن أسرة الفقيد تلقت بلاغا من مليشيا الحوثي بصنعاء، يفيد بوفاته بعد تعرضه لمرض مفاجئ.



وبحسب رواية المليشيا فإن "أبوراس" المنحدر من مديرية السياني بمحافظة إب (وسط اليمن)، تعرض لطارئ صحي أواخر الأسبوع القائت، ونقل إلى مستشفى الكويت وتوفي إلى إثره بعد يوم واحد.



وشككت مصادر حقوقية في رواية المليشيا، مرجحة أن يكون الضابط الأسير قد قضى جراء التعذيب والإهمال الطبي، داعية إلى فتح تحقيق شفاف ومستقل في الحادثة.



و"أبو راس" شغل قبل أسره ضابطا للإشارة في لواء الفتح الذي خاض خلال السنوات الماضية معارك عنيفة ضد المليشيا وحرر أجزاء من محافظة صعدة المحاددة للأراضي السعودية.



وتشير التقارير الحقوقية إلى وفاة المئات من المختطفين وأسرى الجيش في سجون مليشيا الحوثي الإرهابية جراء التعذيب والإهمال الطبي، وسط استمرار حالة الإفلات من العقاب الذي تشهده البلاد منذ بدء الصراع، وعدم قيام المجتمع الدولي بدوره إزاء تلك الجرائم.

