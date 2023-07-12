[ أبين.. إصابة جندي في هجوم استهدف موقعا لقوات المجلس الانتقالي في "المحفد" ]

أصيب جندي من عناصر المجلس الانتقالي الجنوبي، فجر اليوم الأربعاء، في هجوم لمسلحين في مديرية المحفد شرق محافظة أبين (جنوبي اليمن).



وقالت مصادر ميدانية لـ"يمن شباب نت" إن مسلحين يُعتقد انتماؤهم للقاعدة هاجموا موقعا عسكريا في وادي الخياله بمديرية المحفد ما أسفر عن إصابة جندي.



وأضافت أن ذات الموقع كان قد تعرض لقصف بقذائف الهاون قبل يومين.



ويشوب الوضع في محافظة أبين حالة من الغموض فرغم مرور أكثر من عشرة أشهر على إطلاق المجلس الانتقالي حملة عسكرية تحت ذريعة مكافحة الإرهاب، إلا أن الهجمات التي تطال قواته لاتزال مستمرة بصورة شبه يومية مخلفة عشرات القتلى والجرحى.

