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عدن - ياسمين التهامي - ما الفرق بين تويوتا يارس وهيونداي أكسنت 2023؟ مختص سعودي يكشف مفاجأة صادمة

وثق المهتم بالسيارات عبدالرحمن الخالدي مقطع فيديو شرح من خلاله الفرق بين سيارتي تويوتا ياريس 2023 و هيونداي أكسنت 2023 وكلاهما بنفس السعر، والذي يبلغ تقريبا 63250 شامل الضريبة. تويوتا يارس بقية التفاصيل في الاسفل 1300 سي سي ، 4 سلندر ، 97 حصان، قير أوتوماتيك ، دفع أمامي، إضاءات led، بدون كشاف ضباب وشبكها بلون أسود لماع ، الجنوط 15 إنش ألمونيوم، إشاراتها على رفارف ، حساسات ، لتر البنزين يقطع 22.4 كيلومتر ، أفضل تقييم ممتاز بنزين 91 بلس ، المقاعد قماش ، كرسي السائق يتحرك يدوياً الزجاج والمرايا كهربائيتين ، حاملة أكواب عند السائق والراكب ، التحكم بالنظام الصوتي والبلوتوث ومفاتيحها بالريموت وشاشتها تدعم الكار بلاي وكاميرا خلفية .. وغيرها . هيونداي أكسنت 1400 سي سي ، 4 سلندر ، 100 حصان ، قير أوتوماتيك 6 سرعات ، دفع أمامي ، إضاءات هيلوجين ، كشاف ضباب ، شيك مطعم بالكروم ، الجنوط حديد 15 إنش ، إشاراتها على المرايا ، حساسات ، وبها طعيمات كروم أكثر ، لتر البنزين يقطع 18.1 كيلومتر ، أفضل تقييم ممتاز بنزين 91 بلس، الزجاج والمرايا كهربائية ، التحكم بالكرسي يدوي ، لا يوجد بها شاشة ولكن بها بلوتوث ولا يوجد بها تحكم بالأوامر الصوتية وغيرها.

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