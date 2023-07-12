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عدن - ياسمين التهامي - ما الذي يحدث للموز عندما تظهر بقع سوداء على القشرة الخارجية؟ دراسة أمريكية تكشف المفاجأة

يعمل الكثير من الناس على التخلص من الموز والفواكه بشكل عام إذا ما رأوا النقاط السوداء عليها، ولكن لتصحيح معلوماتكم فإن هذه العلامات لا تدل على عدم صلاحية الفاكهة، بل هي مؤشر على أنها أصبحت ناضجة بما فيه الكفاية للأكل. ونشرت جامعة كورنيل في الولايات المتحدة دراسة قالت فيها، إن قيمة المواد الغذائية في الموز لا تتغير بظهور بقع سوداء على قشره، أو تحول الثمرة من الداخل إلى مادة لزجة، بحسب موقع “بلود سكاي”. بقية التفاصيل في الاسفل وكما هو معلوم فإن الموز فاكهة غنية بالبوتاسيوم والمنغنيز والألياف والنحاس ويتغير لون الموز بسبب تغير الكربوهيدرات المعقدة فيها، وتحولها إلى سكريات بسيطة، لكن يبقى محتوى السعرات الحرارية على حاله، وكذلك الفيتامينات وفيتامين C وحمض الفوليك والثيامين. ويكون الموز في حالة نضجه التام غنياً بالبوتاسيوم، مما يمنع تلف الخلايا، ويخفض ضغط الدم، ويساعد على تنظيم التدفق الصحيح للدم وإزالة أي انسداد في الشرايين، مما يمنع الجلطات والأزمات القلبية. ويعمل الموز المرقط بمثابة مضاد للحموضة، وتهدئة تهيج الجلد، ولأنه غني بالحديد، يساعد على منع فقر الدم وزيادة مستوياته، لذا، يعد الموز واحدا من أفضل العلاجات الطبيعية لعلاج فقر الدم. والموز يحتوي على كميات عالية من الكربوهيدرات والسكر، فإنه يمد الجسم بالطاقة اللازمة التي تعين الجسم على أداء المهمات اليومية. ويمكن لموزتين أن توفرا لك طاقة للقيام بتمرين لمدة 90 دقيقة، ويعمل الموز على التخفيف من مشكلات الهضم والإمساك، فهو يعمل كمنظم لحركة الأمعاء، كما يعد مفيداً في علاج أعراض الدورة الشهرية لدى النساء.

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