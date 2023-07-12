بعد انهيار متسارع للريال.. سلطات حضرموت توجه بوقف بيع وشراء العملات الأجنبية

أقرت سلطات محافظة حضرموت (شرقي اليمن)، اليوم الأربعاء، وقف عمليات بيع وشراء العملات الأجنبية على وقع الانهيار المتسارع للعملة الوطنية.



وقال إعلام المحافظة في بيان، إن محافظ حضرموت الأستاذ مبخوت مبارك بن ماضي، وجه بإيقاف بيع وشراء العملات الأجنبية، بالتزامن مع تواصل انهيار الريال أمام العملات الصعبة، حتى اشعار آخر.



وأضاف أن المحافظ وجه مديري فرع البنك المركزي بالمكلا وسيئون، بمراقبة محال الصرافة، وتوجيهها بإيقاف كافة عمليات البيع والشراء للعملات الأجنبية، سواء بالنقد أو عن طريق الشيكات أو داخل حسابات العملاء، ابتداءً من اليوم وحتى إشعار آخر، مع بقاء التعامل باستلام الحوالات في محال الصرافة.



وشدّد محافظ حضرموت على الأجهزة الامنية بمراقبة أي تجاوز لعمليات بيع العملات الاجنبية في عموم حضرموت.



وتداول الدولار الأمريكي صباح اليوم الأربعاء عند 1490 للبيع فيما تداول الريال السعودي عند 393 ريالاً في أسوأ قيمة للريال اليمني منذ تشكيل المجلس الرئاسي اليمني قبل 14 شهراً.

