شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد..فيديو يحبس الانفاس لحظة انفجارفرن مندي في وجه طاهي سعودي ونجاته في اللحظات الأخيرة والان مع التفاصيل
عدن - ياسمين التهامي - شاهد..فيديو يحبس الانفاس لحظة انفجارفرن مندي في وجه طاهي سعودي ونجاته في اللحظات الأخيرة
وثق مقطع فيديو، نجاة طاهي بأعجوبة من انفجار كبير وقع داخل فرن مندي، حيث سارع بالابتعاد عن الفرن قبل أن تلتهمه النيران.
وأظهر الفيديو الطاهي وهو يفتح الفرن، وكان يَهُم بوضع الخروف، إلا أنّ انفجارا مروعا باغته، وكان على بُعد سنتيمترات من النيران.
بقية التفاصيل في الاسفل
وأبان الفيديو نيران كثيفة تندلع من داخل الفرن مما اضطر الطاهي لإلقاء الخروف أرضا والهروب لينجو بنفسه.
https://t.co/jJXIVP3zP4
كانت هذه تفاصيل خبر شاهد..فيديو يحبس الانفاس لحظة انفجارفرن مندي في وجه طاهي سعودي ونجاته في اللحظات الأخيرة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على جهينة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.