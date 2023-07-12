شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد.. حراج على إبريق غضار في سوق الزلفي السعودية ..والسعر لايصدق والان مع التفاصيل
عدن - ياسمين التهامي - شاهد.. حراج على إبريق غضار في سوق الزلفي السعودية ..والسعر لايصدق
وثق مقطع فيديو، حراج على إبريق غضار في مزاد علني بسوق الزل بالرياض، بحضور عدد كبير من المتسوقين.
وأظهر الفيديو، متعهد المزادات الشهير في سوق الزل "شلقم" وهو يمسك بـ"إبريق غضار"، ويردد سعره الذي وصل لـ 410 ريال.
كما تواجد عدد من المشترين حول "شلقم" لرغبتهم في الاستفادة من المزاد العلني الذي يقام باستمرار على أشياء تراثية ونادرة.
https://t.co/2AxSque72R
بقية التفاصيل في الاسفل
كانت هذه تفاصيل خبر شاهد.. حراج على إبريق غضار في سوق الزلفي السعودية ..والسعر لايصدق لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على جهينة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.