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عدن - ياسمين التهامي - شاهد.. حراج على إبريق غضار في سوق الزلفي السعودية ..والسعر لايصدق

وثق مقطع فيديو، حراج على إبريق غضار في مزاد علني بسوق الزل بالرياض، بحضور عدد كبير من المتسوقين.

وأظهر الفيديو، متعهد المزادات الشهير في سوق الزل "شلقم" وهو يمسك بـ"إبريق غضار"، ويردد سعره الذي وصل لـ 410 ريال.

كما تواجد عدد من المشترين حول "شلقم" لرغبتهم في الاستفادة من المزاد العلني الذي يقام باستمرار على أشياء تراثية ونادرة.

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