في هجوم ثان.. مقتل وإصابة 4 جنود من قوات الانتقالي بانفجار عبوة ناسفة شرقي أبين

المنامة - ياسر ابراهيم - قتل وأصيب أربعة جنود من قوات المجلس الانتقالي الجنوبي اليوم الأربعاء، بانفجار عبوة ناسفة استهدف دورية عسكرية شرقي محافظة أبين جنوبي اليمن.



وقالت مصادر ميدانية لـ"يمن شباب نت"، إن عبوة ناسفة انفجرت بدورية عسكرية لقوات المجلس الانتقالي أثناء مرورها في طريق ترابي بوادي وجر شرق مديرية مودية، ما أدى إلى مقتل جندي وإصابة ثلاثة اخرين.



وأضافت أن هذا الاستهداف هو الثاني من نوعه خلال ساعات، فقد تعرض موقع عسكري يتبع قوات المجلس الانتقالي بمديرية المحفد لاستهداف في الساعات الأولى من فجر اليوم الأربعاء.



ووفق المصادر فقد قتل جندي في الاستهداف الذي حدث بوادي الخيالة في مديرية المحفد في حين أصيب جنديان آخرين على الأقل.



وتتعرض قوات المجلس الانتقالي لاستهداف متكررة يرجح وقوف عناصر من تنظيم القاعدة خلفها، ما أدى إلى مقتل وإصابة العشرات من تلك القوات.