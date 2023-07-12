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عدن - ياسمين التهامي - ارتفاع سعر الذهب في السعودية اليوم الأربعاء 12 يوليو 2023
الذهب في السعودية.. ارتفع سعر الذهب في السعودية اليوم الأربعاء 12 يوليو 2023، بالتزامن مع استقرار سعر الذهب في مصر بمنتصف التعاملات.
|سعر الذهب اليوم في السعودية 12 يوليو 2023
|سعر الذهب
|ريال سعودي
|دولار أمريكي
|عيار 24
|233.33
|62.21
|عيار 22
|213.89
|57.02
|عيار 21
|204.17
|54.43
|عيار 18
|175
|46.65
|عيار 14
|136.11
|36.29
|عيار 12
|116.67
|31.1
- سعر أوقية الذهب في السعودية سجل 7257.44 ريال، ما يعادل 1934.8 دولارا.
بقية التفاصيل في الاسفل
- سعر كيلو الذهب في السعودية سجل 233332.15 ريال، ما يعادل 62205.18 دولارا.
أسعار الذهب اليوم في مصر الأربعاء 12 يوليو 2023
يذكر أن استقر سعر الذهب في منتصف تعاملات اليوم الأربعاء 12 يوليو 2023 في سوق الصاغة بـ مصر.
سعر الذهب عيار 24
سعر الذهب في مصر عيار 24 بقيمة 2491 جنيها للجرام.
سعر الذهب عيار 21
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