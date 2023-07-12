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عدن - ياسمين التهامي - نبتة سحرية لا تنمو الا في السعودية مدمر اول للسرطان ويجعل صحتك قوية لا تعاني من اي امراض

خبيرسعودي يشكف عن نبتة سحرية تنموفي السعودية تقضي على السرطان وتجعل صحتك قوية كالحديد. من الكنوز الضخمة التي لا يعرفها الكثيرون نبتة بقلة الرجلة وهي تعتبر عشبة برية تنمو وسط الحشائش في مزارع آ الوادي الجديد ولم يتدخل الإنسان في زراعتها وهي من النباتات “الكيميائية” التي تساعد بشكل كبير في قتل السرطان وتقضي نهائياً على الكوليسترول وهي معروفة أيضًا باسم “البقله أو الفرفحينا”.

بقية التفاصيل في الاسفل عشبة هي نوع من الأعشاب البرية التي تنبت وحدها في الطبيعة, تحمل موادًا كيميائية وموادًا مخاطية تستخدم في العلاجات الطبية لأخطر الأمراض.علاج السرطان بعشبة الرجلة بقلة الرجلة اشبه إلى حد كبير في نبتها عرش البطيخ بأوراق صغيرة وعريضة وسميكة بذات الوقت وتؤكل نيئة أو تخرط مثل الملوخية والسبانخ وتطبخ وتؤكل بالعيش، وتكثر الرجلة أو البقلة في حقول الوادي الجديد والتي تنبت في فصل الصيف بشكل عشوائي وتمنع الإصابة بتصلب الشرايين وبأمراض القلب والسرطان.

كما أنها معروفة في الطب الصيني التقليدي ويتم من خلالها مداواة الكثير من الأمراض الخطيرة.

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