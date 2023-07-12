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عدن - ياسمين التهامي - شاهد: شباب وفتيات سعوديين يتأرجحون أعلى جسر معلق بالباحة يثير تفاعلا

تداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع طريف لشباب وفتيات يتأرجحون أعلى جسر بالباحة. وظهر الشباب في المقطع، وهم يتأرجحون بطريقة غريبة أعلى الجسر المعلق. ولقي المقطع انتشارًا واسعًا، وتعليقات النشطاء الذين تباينت آرائهم بين مؤيد ومعارض، حيث رأي المعارضون أن اللعبة مروعة وغير مناسبة للعوائل، حيث علق ناشط: "ترويع مو مزح"، وقال آخر: "يمزحون لحالهم لكن مع عائلة غلط، مو لهالدرجة فيه أطفال". pic.twitter.com/hfMvwBmdr4 بقية التفاصيل في الاسفل - Baher Esmail (@EsmailBaher) pic.twitter.com/hfMvwBmdr4 — Baher Esmail (@EsmailBaher) July 11, 2023

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