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عدن - ياسمين التهامي - لولاحظتها اذهب للطبيب فورًا..طبيب سعودي يكشف عن علامة تحذيرية تنذر بإصابتك بمرض خطيروقاتل

لو لاحظتها اذهب للطبيب فورًا..طبيب سعودي يكشف عن علامة تحذيرية تنذر بإصابتك بمرض خطير وقاتل ويمكن أن تكون القراءة العالية علامة على الإصابة بالسرطان، وسيجري طبيبك العام فحوصات أخرى قبل أن يقرر ما إذا كان ينبغي عليك زيارة أخصائي. بقية التفاصيل في الاسفل تشمل العلامات التحذيرية الأخرى لسرطان البروستاتا الذهاب إلى المرحاض أكثر من مرة ، خاصةً في الليل. كما تشمل الأعراض الأخرى قضاء وقت أطول للذهاب إلى المرحاض ، والألم ، والشعور بالحرقان ، والدم في البول.

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