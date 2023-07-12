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عدن - ياسمين التهامي - طريقة لحرق الدهون والسعرات الحراريةفي اقل وقت ممكن.. يكشف عنها الطبيب السعودي "فهد الخضيري"

كشف الطبيب والاستشاري أ.د.فهد الخضيري أفضل طريقة لحرق الدهون والسعرات الحرارية

Skip Ads by وأوضح على حسابه في تويتر ، أنه لا يوجد أبدًا محلول أو كبسولات تحرق الدهون أو تحرق السعرات الحرارية، إلا عند المحتالين وبائعي الوهم فقط

طريقة حرق الدهون والسعرات وأضاف أن حرق الدهون والسعرات يكون فقط بالمشي والرياضة وأي جهد حركي سواء عمل المنزل أو أداء الأعمال اليومية، أو المشي من والى المسجد

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ونوه إلى أنه باختصار إما أن تحرق السعرات الحرارية التي تتناولها أو تترك الأكل في ماعونه

وحذر من الأكل لدرجة السمنة والأمراض والسؤال بعد ذلك من أين جاء السكر والسمنة والكرش والضغط والكلسترول

سبب التقلصات عند الإفطار وأكد أن التقلصات التي تصيب البعض عند الإفطار هو نتيجة مفاجأة المعدة والأمعاء بكميات أكل أو شرب كثيرة

وأوصى أنه لابد من التدرّج بالشرب والأكل والبدء بالماء والأمر ضروري وببطء ثم الأكل بعد ذلك بالتدريج

أهمية تناول السلطات في رمضان وأنكر الطبيب المتخصص، القول بمنع تناول السلطات في رمضان، مؤكدًا أنها مفيدة لسهولة الهضم وخفيفة على المعدة ويجب تناول السلطات ضمن العشاء وضمن الإفطار الصحي وهذا مثبت علمياً بالدراسات، مع وشوربة الشوفان