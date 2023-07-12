"3 آلاف يوم من الحصار الحوثي".. السلطة المحلية بتعز تعلن عن برنامج لتسليط الضوء على معاناة السكان

المنامة - ياسر ابراهيم - أعلنت السلطة المحلية بمحافظة تعز، الأربعاء، تنظيم فعاليات لتسليط الضوء على معاناة سكان المدينة جراء حصار مليشيات الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران، بالتزامن مع مرور 8 سنوات على الحصار.



وقالت السلطة المحلية في بلاغ صحفي، إن ذلك بالتزامن، مع "مرور 3000 يوم على واحدة من أطول الجرائم في التاريخ الحديث وابشعها، والمليئة بالمعاناة الإنسانية التي عاشها ومازال يعانيها ما يزيد عن أربعة مليون مواطن".



وأوضح البلاغ، أن السلطة المحلية تنظم فعاليات مرور 3000 يوم حصار لتوثيق ذاكرة المدينة والتي ندشنها بمؤتمر صحفي يوم الخميس 13 يوليو 2023 م الساعة 10:40 صباحا، وهو اليوم الذي بدا فيه الحوثيون فرض الحصار على مدينة تعز.



يتضمن البرنامج الذي يستمر لمدة أسبوع، إطلاق حملة إعلامية ميدانية والكترونية واسعة تحت هاشتاج #تعز3000_يوم_حصار، وتبدأ مساء الخميس 13 يوليو عند الساعة الثامنة.



كما يتم ترتيب سلسلة بشرية في أحد المنافذ، إلى جانب معرض صور يستعرض جزء من تفاصيل الحصار، كما يتم ترتيب جلسة استماع علنية لنماذج من ضحايا الحصار، وتنظم مجموعة من المكاتب التنفيذية فعاليات متنوعة بمناسبة مرور 3000 يوم حصار.



ودعت السلطة المحلية بمحافظة تعز جميع اليمنيين في الداخل والخارج والصحفيين والإعلاميين ووسائل الإعلام المحلية والدولية ومنظمات المجتمع المدني المحلية والخارجية إلى المشاركة بفاعلية لتسليط الضوء على معاناة المدنيين في مدينة تعز، وتوثيق ذاكرة المدينة، والمساهمة معاً للضغط على الحوثيين لرفع الحصار الجائر على مدينة تعز.



في السياق دعا وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني، للتفاعل الواسع مع الحملة الالكترونية للتنديد باستمرار الحصار الغاشم الذي تفرضه مليشيا الحوثي الإرهابية التابعة لايران على محافظة تعز، المحافظة الأكثر كثافة سكانية في اليمن.



وأشار الإرياني على "تويتر" إلى أن الحصار الحوثي يدخل عامه التاسع في ظل صمت دولي مستغرب وغير مبرر، مشددا على المشاركة للضغط لسرعة فك الحصار وانهاء هذه الجريمة المنسية، وملاحقة ومحاسبة المسئولين عنها من قيادات المليشيا باعتبارهم "مجرمي حرب".



